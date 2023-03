Nel box 220 chili di cocaina Restano tutti in carcere

Restano tutti in carcere. Convalidati i quattro arresti in flagranza della Finanza di Pavia col sequestro dei 220 chili di cocaina purissima, per un valore di 14 milioni e mezzo di euro, nel box auto a Carbonara al Ticino, il giudice ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere. Roxana Prisacariu, 31enne di nazionalità romena domiciliata a Carbonara al Ticino e intestataria del contratto di locazione del box, ha risposto alle domande del Gip, mentre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre presunti “corrieri“ di nazionalità francese Mehdi Halbelaid (42enne residente ad Argenteuil), Jonathan Maris (29enne residente a Melun) e Mourad Larbi (21enne residente a Villeurbanne), per il momento tutti difesi da avvocato d’ufficio. Sulla vicenda le indagini sono ancora in corso, nel massimo riserbo, trattandosi evidentemente di un solo tassello, di un mosaico di livello internazionale. Un “traffico“ per il quale era forse stato scelto come deposito il box di Carbonara perché zona tranquilla. S.Z.