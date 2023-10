‘Ndrangheta, Dia e carabinieri a Zerbolò

Zerbolò (Pavia), 24 ottobre 2023 -È arrivata anche in Lomellina l’operazione della Dia di Milano e dei carabinieri di Monza che ha portato oggi, martedì 24 ottobre, all'esecuzione di 18 misure cautelari.

A Zerbolò è stato infatti notificato uno dei 3 obblighi di dimora, che insieme a 4 obblighi di firma, 4 arresti domiciliari e 7 in carcere porta appunto a 18 i destinatari dell'ordinanza, indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, all'estorsione e al compimento di numerosi reati economico-finanziari, i cui proventi, secondo le accuse, erano destinati a finanziare le attività della 'ndrangheta e in particolare della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti.

L'esito di un’indagine avviata nel 2019 e che si è protratta anche negli anni della pandemia, con il coinvolgimento totale di 68 persone, suddivise in due gruppi, uno specializzato nei reati economico-finanziari e l'altro nel traffico di droga ed estorsioni.

Il territorio pavese e lomellino non risulta però coinvolto nelle attività illecite contestate se non per la residenza di uno dei 18 destinatari dell'ordinanza, E.D.A., 51 anni. E anche a Zerbolò, come nelle province di Milano, Monza Brianza, Varese, Novara, Alessandria, Messina e Foggia sono state eseguite le perquisizioni in abitazioni e aziende risultate nella disponibilità dei coinvolti.