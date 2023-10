Nascondeva cinque chili di hashish in casa, arrestato 27enne

Uno straniero di 27 anni è stato bloccato, sabato pomeriggio, dai carabinieri in piazza Garibaldi a bordo della sua auto. Durante il controllo è riuscito a fuggire e, lungo il tragitto, inseguito dai carabinieri, ha gettato dal finestrino un pacchetto di caramelle, recuperato dai militari che poco dopo l’hanno fermato. Dentro il pacchetto c’erano 28 dosi di cocaina del peso totale di 17 grammi. Anche in questo frangente l’uomo ha posto resistenza, mettendo a dura prova i carabinieri che alla fine sono riusciti a bloccarlo.

Un’altra pattuglia si è portata a casa dello straniero, dove è stato trovato un coinquilino. I militari hanno eseguito una perquisizione rinvenendo una borsa da sport con 47 panetti di hashish da un etto ciascuno e 2.450 euro. Per il 27enne è scattato l’arresto, mentre il suo coinquilino si è dimostrato estraneo ai traffici. Dopo tre notti in prigione a Ca’ del Ferro, lo straniero ieri è stato portato davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e ha deciso di mantenere il 27enne in carcere.

P.G.R.