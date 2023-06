Nasce l’Agenzia per l’abitare Un soccorso a chi è senza casa

Ufficio di piano e i Comuni si alleano, con il sostegno dell’Assemblea dei sindaci, per dare risposte e dignità a chi cerca casa. Nasce Ala, la nuova Agenzia per l’abitare lodigiana, presentata ieri in biblioteca laudense. Gli obiettivi sono: intercettare i bisogni abitativi delle persone e favorire le relative politiche. Ilaria Gandini dell’Ufficio di piano e per il Comune, l’assessore alle Politiche per la casa Mariarosa Devecchi e il sindaco Andrea Furegato hanno spiegato il neonato paternariato tra il Comune, che avrà la responsabilità della governance politica della programmazione nonché il ruolo di capofila per le politiche abitative, Servizi abitativi pubblici (Sap) e Azienda speciale consortile servizi intercomunali (Acsi) per la realizzazione del piano di zona dell’ambito di Lodi per mezzo dell’Ufficio di piano, che svolge la funzione programmatoria su mandato dell’Assemblea dei sindaci. "Il tema attraversa bisogni e vite diversificate per età e situazioni. Servono professionalità e delicatezza e l’ufficio che lavora su queste politiche ha due figure per il Comune nonché un team di professionalità sociale a corredo", ha introdotto Devecchi.

Il sindaco Furegato ha ringraziato gli attori coinvolti "per un’esigenza molto sentita, che solo lavorando insieme può trovare soluzioni, e per un percorso partito da molto lontano". Saranno coinvolti gli enti locali d’ambito, gli stakeholder istituzionali e quelli individuali e sociali. Si reperiranno risorse abitative per Sap ma anche per soggetti che non hanno requisiti per l’accesso ai bandi; si stimolerà il privato sociale vocato a dare risposte di housing o che ha risorse abitative da mettere a disposizione; in preparazione un piano triennale d’ambito e un bando a chiamata.

P.A.