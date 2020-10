Pavia, 1 ottobre 2020 - Il patrimonio museale dell’Università di Pavia entra a far parte dell’offerta di Abbonamento musei Lombardia, la carta per il libero accesso a musei e mostre aderenti al circuito regionale. "L’adesione del Sistema museale di Ateneo di Pavia al circuito di Abbonamento musei è senz’altro una bella notizia – sottolinea l’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli -. È un segnale di vitalità per l’intero settore museale regionale, severamente colpito dalla crisi legata all’emergenza sanitaria. Entrare in Abbonamento musei significa condividere con le più prestigiose istituzioni museali, ma anche con le realtà più piccole, dei percorsi culturali e delle occasioni di conoscenza all’interno di una rete di relazioni privilegiate di cui i protagonisti indiscussi sono i cittadini. Solo la cultura è la strada maestra per uscire dalle rovine dell’umanità".

"L’ingresso dei musei dell’Università di Pavia nel circuito ci permette di far conoscere sempre più Pavia come città della scienza – dice il rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto - La condivisione di obiettivi con enti e istituzioni, in particolare con Regione Lombardia, ci permette di rendere fruibile a un pubblico sempre più vasto un patrimonio museale unico e straordinariamente ricco, frutto di ricerche realizzate con continuità in vari secoli e conservato dal nostro Sistema museale di Ateneo".

Il Sistema museale dell’Università raccoglie e coordina 9 musei e 5 collezioni storiche nelle loro attività istituzionali di ricerca scientifica, promozione della cultura, conservazione e restauro, catalogazione e sostegno all’attività didattica. "Si tratta di un vero e proprio scrigno della grande storia pavese della scienza che ha cambiato il mondo – spiega il presidente del Sistema museale di Ateneo Paolo Mazzarello - Basti pensare all’invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta che innescò la grande rivoluzione elettrologica ed elettrochimica dell’Ottocento, gli studi di Spallanzani (ora celebrati nel nuovo Museo Kosmos) che posero le basi per lo sviluppo della biologia sperimentale e gli studi di Camillo Golgi che contribuirono in maniera determinante alla fondazione delle moderne neuroscienze".