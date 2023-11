Muore a 84 anni nella sua azienda. Tradito dall’ultima riparazione

La sua azienda era la sua vita. E non riusciva a distaccarsene del tutto. Così ogni tanto tornava nel Nuovo Centro Pneumatici che aveva fondato e gestito per decenni, nella zona più esterna di corso Milano, non lontano dal ponte sul Ticino, per dare un’occhiata e mettere a disposizione la sua esperienza. E all’occorrenza occuparsi ancora di qualche piccolo lavoretto. E proprio lì Ivo Campo, 84 anni, è andato incontro all’infortunio che ha finito per costargli la vita. Un’attrazione che si è rivelata davvero fatale. Il pensionato è infatti rimasto vittima di una caduta, alcuni giorni fa, che lo ha condotto alla morte. Secondo la ricostruzione dell’accaduto Campo, notissimo in città, si era prestato per una riparazione. Un intervento di routine che nella sua carriera lavorativa aveva effettuato un numero infinito di volte senza problemi.

Era salito su una pedana di un muletto ed era intento a compiere l’operazione quando, per ragioni che sono in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di almeno un paio di metri. Non è chiaro se la caduta sia stata provocata da un movimento maldestro o sia stata provocata da altro, magari un malore. Quello che è certo è che il pensionato è caduto pesantemente a terra riportando numerose fratture. L’allarme era scattato in tempi rapidissimi e, quando era arrivato sul posto, il personale medico del 118, in un primo momento ne aveva disposto il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Una volta lì, considerato il quadro clinico e l’età del paziente, si era optato per il suo trasferimento al policlinico San Matteo di Pavia, struttura decisamente più attrezzata del nosocomio cittadino per far fronte ad emergenze di questo genere. Campo era stato ricoverato in Rianimazione. Il suo quadro clinico era rimasto stabile per qualche giorno poi però era peggiorato in modo repentino ed irreversibile sino a condurlo alla morte. La data dei funerali non è stata ancora fissata.