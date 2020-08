Pavia, 2 agosto 2020 – Hanno tra i 17 e i 23 anni e non sono residenti in città ma in centri limitrofi, perlopiù dell’hinterland milanese, i 9 ragazzi identificati e denunciati, in stato di libertà, per i reati di rissa e danneggiamento.

I carabinieri di Pavia, con il supporto di un equipaggio della Guardia di finanza, sono intervenuti verso l’1.40 in via XX settembre: due gruppi di giovani si sono malmenati danneggiando anche suppellettili di un bar, usandole anche come armi improprie. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, ma nessuno era così grave da necessitare di cure mediche e tutti i coinvolti hanno rifiutato il trasporto. Gli accertamenti dei carabinieri sull’accaduto sono ancora in corso, anche per individuare eventuali altri coinvolti: alcuni sarebbero infatti scappati verso corso Cavour e piazzale Minerva prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.