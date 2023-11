Morto in stazione. Stava andando dagli amici

Dallo Sri Lanka era arrivato in Italia 23 anni fa e da 15 anni viveva a Voghera. Fernando Naththandige, 47 anni, lavorava come domestico e abitava in via Tortona insieme alla moglie, connazionale, e ai loro due figli, uno maggiorenne da poco più d’un anno, l’altro ancora minorenne. Una famiglia distrutta dal tragico incidente ferroviario successo alla stazione di Voghera lunedì pomeriggio. Il 47enne cingalese doveva prendere il treno per andare a trovare degli amici a Tortona. Era arrivato con un po’ d’anticipo alla stazione ferroviaria e dal sottopassaggio si era portato così ad aspettare sul marciapiede tra i binari 4 e 5. Non c’erano altri viaggiatori in attesa quando proprio sul binario 5 è transitato un lungo treno merci diretto verso Milano. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della Polfer con accertamenti in corso, ma già dalla prima ricostruzione è stata quasi del tutto esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. Forse era distratto al telefono o per qualsiasi altro motivo si è inavvertitamente avvicinato troppo al binario, senza rendersi conto di superare la linea gialla che dagli altoparlanti nelle stazioni invitano sempre a non varcare quando ci sono convogli in arrivo o in transito. La velocità del treno merci era peraltro moderata, come sempre nell’attraversamento di stazioni. Forse s’è stato un primo urto con un braccio sporgente o una spalla, poi lo sbilanciamento del corpo ha portato la testa del 47enne verso il binario e c’è stato il violento urto con il vagone in transito che ha provocato il trauma cranico risultato letale. Personale ferroviario presente in stazione ha subito lanciato l’allarme, ma i soccorritori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il macchinista è stato ascoltato per ricostruire l’accaduto, ma non sarebbero state riscontrate responsabilità.