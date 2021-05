Villanterio (Pavia), 28 maggio - Ancora vittime sul lavoro. Due lavoratori sono morti oggi intorno alle 12 dopo essere stati investiti da vapori contenenti probabilmente ammoniaca. E' accaduto a Villanterio, in provincia di Pavia attorno alle 12.30, nella ditta Digima. Il primo è un uomo di 50 anni, mentre sul secondo non si hanno ancora informazioni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Lo rende noto l'Areu lombarda. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbc (Nucleare batteriologico chimico).

L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda Digima che si occupa di raccolta e lavorazione di sottoprodotti delle macellazione. In particolare sego bovino, strutto suino e farina di carne. Raccolta e commercio pelli. L'azienda è attiva (si legge nel sito) province di Lodi, Milano, Pavia, Piacenza.

I sindacati

Anche la sicurezza sul lavoro è stato uno dei temi principali della manifestazione dei sindacati andata in scena questa mattina davanti a Montecitorio per sensibilizzare la politica sulla necessità, in primis, di una proroga del blocco dei licenziamenti. "Bisogna investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, questo non puo' essere considerato un costo ma un grande investimento". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra..

La strage

Nel 2020 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati ben 1.270. Come se un piccolo borgo italiano fosse stato cancellato a causa di infortuni sul posto di lavoro. Secondo i dati forniti dall'Inail - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - i morti per lo stesso motivo nel 2019 erano stati 1.089. Un terzo dei decessi e quasi un quarto delle denunce di infortuni sul lavoro sono dovuti al coronavirus e questo non può essere ignorato. Ma nel 2020 molte aziende sono rimaste chiuse per oltre un mese. Eppure i morti non sono diminuiti. Nel 2020 i decessi per omicidio volontario sono stati 271, di cui 112 donne, secondo l'Istat. Ovvero sei volte in meno rispetto ai morti sul lavoro. Si muore ancora di lavoro in Italia, inutile nasconderlo. Si continua a perdere la vita facendo quello che nella vita dà il sostentamento. Nel 2019, secondo l'Istat, i morti a causa di incidente stradale, entro un mese dal sinistro, sono stati circa 3.200. I dati che riguardano i decessi per incidente domestico, stando al 2017 e secondo Ispesl, sono stati 8.000. L'idea è che comunque negli anni successivi la tendenza non sia stata particolarmente diversa. Nel caso degli incidenti domestici, però, bisogna tenere conto del fatto che a volte il passo da omicidio a incidente domestico può essere breve. Diversi sono infatti i casi di staging, ovvero modifica della scena del crimine, che difficilmente possono essere smascherati.

Inizio anno tragico

Incidenti mortali che nel primo trimestre dell'anno sono in aumento rispetto ai tre mesi precedenti. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail entro il mese di aprile sono state 306, 26 in più rispetto alle 280 registrate nel primo quadrimestre del 2020 (+9,3%) e in linea con quelle del primo quadrimestre 2019 (303 eventi mortali). Il confronto tra il 2020 e il 2021, come detto, richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili, più di quelli delle denunce in complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia, con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di 'tardive' denunce mortali da contagio Covid-19, in particolare del mese di marzo 2020, entrate negli archivi solo nei mesi successivi alla fotografia scattata il 30 aprile 2020. Si fa notare, inoltre, che i decessi causati dal Covid-19 avvengono dopo un più o meno lungo periodo di tempo intercorso dalla data del contagio.

Bilancio di inizio anno particolarmente tragico in Lombardia in questo mese di maggio.