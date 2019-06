Mortara (Pavia), 12 giugno 2019 - Sono saliti sull'ultimo vagone di un treno della linea ferroviaria Milano-Mortara, disturbando gli altri viaggiatori e soprattutto senza pagare il biglietto.

Dieci giovani, nove dei quali di età compresa tra i 16 ed i 23 anni, provenientei da diverse località di Lombardia e Piemonte e un uomo di 39 anni di Cremona, sono stati denunciati a piede libero per interruzione di pubblico servizio. L'episodio è avvenuto sabato sera. Con tutta probabilità il gruppo era diretto a un rave party che si svolgeva in quelle ore nelle sponde del Po in territorio di Frassineto (Vercelli). I militari della stazione di Mortara li hanno identificati e poi denunciati. Le operazioni hanno però ritardato la partenza del convoglio.