Mortara, razzia notturna nel cimitero. Spariti i vasi in rame di trenta tombe

Ladri senza scrupoli e senza rispetto per il luogo e per il dolore dei famigliari dei defunti derubati. Sono entrati nel cimitero di Mortara, rompendo il lucchetto di un cancello d’ingresso, e hanno saccheggiato una trentina di tombe, portando via i vasi di rame. Era proprio l’oro rosso il loro obiettivo. Il furto è stato scoperto venerdì, messo a segno nella notte precedente, denunciato dal personale del cimitero ai carabinieri. Non tutti i parenti che accudiscono le tombe dei propri cari si erano già accorti del furto subìto. In corso indagini per stabilire se ad agire siano stati più malviventi o uno solo che ha avuto tutta la notte a disposizione per agire indisturbato.S.Z.