Mortara, pugni al bancomat: in azione lo stesso uomo che aveva rovesciato il bacone di Bper?

Mortara (Pavia), 24 agosto 2023 - Un secondo danneggiamento, sempre ai danni di una banca. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 agosto, è stato denunciato ai carabinieri di Mortara un secondo episodio, dopo quello ai danni della banca Bper in via Josti, martedì mattina, a pochi isolati di distanza, alla filiale UniCredit in piazza Martiri della Libertà.

Uno sconosciuto è entrato negli uffici bancari e, senza alcun apparente motivo, ha preso a pugni lo sportello automatico del bancomat, danneggiandolo seriamente, in particolare nella parte superiore. L'uomo, ancor prima che all'interno della banca si potessero rendere conto di quello che stava succedendo, in pochi istanti è uscito e si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce per le vie limitrofe.

Anche in questo caso non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina o di furto, ma di un danneggiamento fine a se stesso. Un episodio molto simile a quel che era accaduto nell'altra banca, dove lo sconosciuto aveva rovesciato il bancone della reception. Che possa trattarsi della stessa persona può essere al momento solo un sospetto, con l'ipotesi che sia qualcuno che nutre risentimento nei confronti degli istituti bancari, anche se in entrambi i casi i danneggiamenti sono stati descritti come azioni compiute da un uomo con evidenti problemi mentali.