Mortara, presidio nel piazzale della stazione: "Giustizia per Christian"

I rilievi alla cascina Montericco di Mortara dopo l'omicidio di Ikogwe

Mortara (Pavia), 5 marzo 2023 - Chiedono "Giustizia per Christian". Famigliari e amici di Christian Ikogwe , il 25enne nigeriano accoltellato a morte nella serata di giovedì scorso, si sono trovati nel pomeriggio di oggi, domenica 5 marzo, nella piazza della stazione ferroviaria di Mortara, per un breve presidio. Tutto si è svolto pacificamente, senza disordini, alla presenza di pattuglie dei carabinieri.

Una quindicina circa i manifestanti, guidati dal fratello della vittima, il 31enne Godspawer che con lui condivideva l'abitazione alla cascina Montericco dov'è scoppiata la lite culminata con l'accoltellamento letale. Amici e parenti evidentemente temono che l'accusato del delitto possa cavarsela puntando sull'eccesso di difesa.