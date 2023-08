Mortara, entrano in casa mentre la famiglia è in vacanza e rubano tutto: inutili i nascondigli

I padroni di casa sono in vacanza dal 6 agosto e i ladri hanno approfittato dell'abitazione vuota per entrare in azione. Il furto è stato scoperto ieri, mercoledì 16 agosto, quando i carabinieri sono stati chiamati in Contrada di Rotondo a Mortara. I militari hanno accertato la forzatura della serratura della porta d'ingresso principale, per il furto messo a segno nell'ampio arco di tempo, una decina di giorni, di assenza dei residenti.

Una volta entrati nell'appartamento vuoto, i malviventi hanno messo tutto a soqquadro fino a quando hanno trovato il nascondiglio, in cucina, dov'erano tenuti diversi gioielli d'oro, rubandoli tutti, per un valore ancora da quantificare con precisione ma abbastanza ingente.

Nel sopralluogo dei militari sono stati al solito cercati indizi che possano servire alle indagini avviate per individuare i responsabili, certamente avvantaggiati dai diversi giorni probabilmente trascorsi tra quando hanno commesso il crimine e quando è stato scoperto, come spesso avviene in questi mesi estivi, quando i furti vengono scoperti o al rientro dalle vacanze o quando un vicino o un parente passa nell'abitazione vuota per un controllo, che come in questo caso ha portato alla luce la sgradita visita dei ladri.