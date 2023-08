Mortara, follia in banca: entra, rovescia il bancone della reception e si allontana

Mortara (Pavia), 23 agosto 2023 - E' entrato in banca e, senza alcun apparente motivo, ha rovesciato il bancone della reception, danneggiandolo. Ed è poi uscito, riuscendo a far perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi per le vie limitrofe.

Rimane al momento ignoto l'uomo, con all'apparenza evidenti problemi mentali, protagonista dell'appunto folle gesto compiuto nella mattinata di ieri, martedì 22 agosto, poco prima delle 11, nell'agenzia di Mortara della banca Bper, in via Josti.

L'episodio è stato poi denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare il responsabile. Quel che è certo è che non si è trattato di una rapina, neppure tentata, ma non è invece chiaro se l'uomo abbia agito di proposito contro la banca oppure se l'obiettivo sia stato solo casuale.

Nell'episodio non sono comunque state coinvolte persone e non ci sono stati feriti, né dipendenti della banca e neppure clienti, con l'unica conseguenza del danneggiamento del bancone della reception, oltre ovviamente allo spavento misto a stupore per chi ha assistito al folle gesto, durato comunque pochi istanti, senza neppure dare il tempo al personale di lanciare l'allarme prima che lo squilibrato si allontanasse.