Mortara, Fioriere lungo Corso Garibaldi rimosse, al loro posto paletti

Per cinque anni hanno alimentato la polemica e lo scontento. Ora le fioriere che si trovano lungo il centralissimo corso Garibaldi, situato tra le traverse in via San Paolo e via Luzzi, stanno per essere definitivamente rimosse. Al loro posto dovrebbero essere collocati paletti è ancora da definire se con o senza catenelle. Per passare alla fase operativa si attende solo il via libera dei tecnici. A beneficiarne sarebbero soprattutto i pedoni, che avranno più spazio a disposizione senza considerare il fattore di arredo urbano, considerando che da tempo le fioriere sono usate come cestino dei rifiuti. Da verificare la destinazione successiva delle fioriere, che nella primavera di cinque anni fa erano state portate da quattro a sedici per mettere fine alla pessima abitudine di parcheggiare auto tra una fioriera e l’altra, che potrebbero essere dismesse ma anche riposizionate in altri punti della città. Nel piano triennale dei lavori l’amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento complessivo di 140 mila ero per l’arredo urbano con particolare attenzione alla piazza del municipio. U.Z.