Mortara, 13 ottobre 2020 - Sono 56 su 57 le suore ospiti dell'ordine dell'Immacolata Regina Pacis della casa-albergo di via Mazza a Mortara ad essere state contagiate dal Covid-19. Quello del centro lomellino è il focolaio più esteso tra quelli che sono stati identificati sino ad ora dalla Ats di Pavia.

Le religiose sono tutte anziane; per alcune è stato necessario il ricovero mentre altre sono state trasferite in altre strutture dove sono state poste in quarantena. Tutti a casa i 12 laici che che operano nella casa-albergo e che sono stati colpiti dal virus. Tra essi la quasi totalità è asintomatica e comunque nessuno di quelli che presentano sintomi risulta in condizioni preoccupanti. «Siamo stati informati del caso da Ats - commenta il sindaco Marco Facchinotti, a suo tempo contagiato e guarito - La maggior parte delle suore è avanti con gli anni e alcune sono in precarie condizioni. Ci auguriamo che tutte possano rimettersi al più presto».