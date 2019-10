Vigevano (Pavia), 1 ottobre 2019 - Un anno di solidarietà con l’obiettivo di attendere la ripresa degli ordini nei mesi estivi. È la strategia concordata dalla Moreschi spa, griffe di altissimo livello della calzatura con sede a Vigevano, dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri. "La dinamica delle attività dei mesi estivi - si legge nel documento - conferma il rallentamento di entrambe le componenti della domanda: quella interna risente delle preoccupazioni di imprese e famiglie sulla situazione economica del Paese; quella estera soffre per un contesto internazionale in peggioramento, soprattutto in Europa".

A pesare è il rallentamento della Germania e il rischio di quella che viene definita "hard Brexit" da parte della Gran Bretagna. "A settembre - prosegue la nota - sono peggiorate le attese di ordini e produzione con livelli inferiori a quanto pianificato nel processo di budget". Ecco allora la necessità di intervenire. "Queste valutazioni - prosegue il comunicato - sono state confermate dal peggioramento della domanda estera per i mesi autunnali, motivo per il quale la Moreschi spa e i sindacati hanno concordato un intervento di solidarietà difensiva per i lavoratori della durata di 12 mesi".