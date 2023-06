Montù Beccaria, rientrano a casa all'una di notte e trovano i ladri in camera da letto

Montù Beccaria (Pavia), 20 giugno 2023 - Sono rientrati a casa verso l'una di notte e hanno trovato due ladri che frugavano nelle camere da letto. I padroni di casa per fortuna non sono stati né aggrediti né minacciati, anche perché probabilmente hanno interrotto i malviventi quando si erano già impossessati di tutto quello che c'era da rubare. I due sconosciuti, vistisi scoperti, non hanno infatti tramutato il furto in rapina e sono invece scappati, riuscendo ad allontanarsi con il bottino, sia oggetti d'oro che abbigliamento e accessori, per un valore che non è stato quantificato.

Molto spaventati ma rimasti incolumi, le vittime del furto sono poi andate a formalizzare la denuncia alla Stazione dei carabinieri di Montù Beccaria, nella giornata di ieri, lunedì 19 giugno. I militari hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo notturno. Probabilmente una banda di ladri che agisce nelle abitazioni vuote, in assenza dei proprietari, meno pericolosi di rapinatori che invece minacciano e aggrediscono le vittime ad esempio per farsi rivelare dove custodiscono i preziosi oppure per farsi aprire l'eventuale cassaforte.

Ma, se sorpresi dal rientro dei residenti, a volte c'è il rischio che anche solo per guadagnarsi la via di fuga spintonino ferendo le vittime, circostanza per fortuna non avvenuta in questo episodio.