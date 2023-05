Montagne di multe per l’autovelox, i primi ricorsi dal giudice di pace

Inizieranno ad arrivare oggi sul tavolo del giudice di pace i ricorsi presentati da Globoconsumatori per conto degli oltre 25mila automobilisti pizzicati dall’autovelox fisso di via Lomellina mentre superavano il limite di velocità. Un limite che a febbraio è passato dai 70 ai 50 chilometri orari. C’è chi ha collezionato una settantina di sanzioni e chi ha circa 3.500 euro da pagare. "Molti cittadini passano notti in bianco pensando alle buste verdi - dice Claudio Lipodio presidente Automobil club padano -. Chi commette un’infrazione, è giusto che paghi. Quando sono migliaia, c’è qualcosa che non va". Mario Gatto, presidente nazionale di Globoconsumatori che ha pronti ricorsi cumulativi, contesta l’omologazione dell’apparecchio, il recapito affidato a una ditta esterna e la cartellonistica. Ma il sindaco Antonio Costantino (foto) replica pubblicando su Facebook l’elenco dei 12 incidenti avvenuti nel 2021 e 2022, mentre da febbraio al 2 maggio non se ne sono verificati. M.M.