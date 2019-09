Vigevano (Pavia), 8 settembre 2019 - Carolina Stramare, 20 anni, nuova Miss Italia, vive in centro a Vigevano con Giovanni Rissa ed Elena, i nonni materni. «Carolina - assicura nonno Giovanni, che in questi anni ha lavorato in un’associazione internazionale per l’assistenza di Paesi sottosviluppati - è sempre stata una brava ragazza e non ha mai combinato marachelle a scuola o fuori». Carolina nell’edizione 2019 di Miss Italia ha sempre vinto quando ha gareggiato: in sequenza la selezione di base, poi due titoli regionali compreso Miss Lombardia che è hors category, e a Jesolo ha conquistato le fasce Miss Kissimo e Miss Italia. «È come Guglielmo Tell - afferma Giovanni Rissa - una “freccia” infallibile».

Sua nipote come ha vissuto i giorni che hanno preceduto la partenza per il Veneto?

«Era emozionata e concentrata, senza diventare spaccona. Non è andata a Jesolo con l’intenzione di spaccare tutto, ha giocato le proprie carte anche con rispetto delle avversarie di cui è diventata molto amica».

Il sindaco di Vigevano, Andrea Sala, ritiene il successo di Carolina a Miss Italia tra i 5 fatti più eclatanti della recente storia di Vigevano.

«È bellissimo ciò che Andrea Sala ha dichiarato. Inorgoglisce noi nonni e anche Carolina. È una frase fantastica».

Voi nonni avvertivate pressioni mentre Carolina era a Jesolo per le prove nei giorni che hanno preceduto la finale?

«Nel mio lavoro spesso ho dovuto parlare in convention internazionali davanti a 500 o 600 persone: alle pressioni ero molto abituato. In confronto avere la nipote a Jesolo è stato come una passeggiata. E sottolineo che anche se non avesse vinto noi saremmo stati comunque contenti. Arrivare fra le prime 80 d’Italia è già un successo». Giovanni ed Elena sono nonni anche di Linda, 5 anni: «Quando ne avrà 18 la faremo partecipare a Miss Italia, è già scritto».

Che cosa regaleranno i nonni a Carolina per la vittoria a Jesolo?

«Regali materiali non ne faremo, non servono. Continueremo a regalarle tanto amore».

Il successo a Miss Italia è già un traguardo immenso, punto di partenza per una grande carriera da modella o attrice o show-girl. Nonno Giovanni come immagina la nipote in futuro?

«Per il momento non c’è una meta da raggiungere, Carolina deve innanzitutto gustarsi il trionfo. Grazie al titolo di Miss Italia acquisirà esperienza e da grande farà ciò che più amerà. Noi per il momento non le abbiamo inculcato progetti o direzioni da seguire».