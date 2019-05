Miradolo Terme,. 1 maggio 2019 - Tragedia evitata per un soffio. Una ragazzina di 13 anni, di origine messicane, ma residente a Ospedaletto Lodigiano, ieri, verso le 14, ha rischiato di affogare in una vasca idromassaggio del centro termale di Miradolo. È stata salvata in extremis dopo che, a causa di un guasto all’impianto di depurazione (lo spostamento accidentale di una griglia) non riusciva più a mantenersi a galla per la forte aspirazione dal bocchettone del dispositivo.

Con grande forza, la ragazzina, dopo essere stata trascinata, una prima volta sott’acqua, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è riuscita a riemergere e, annaspando, ad attirare l’attenzione delle altre persone presenti e del personale in servizio. Nella struttura c’era anche la mamma della ragazzina e, in ogni caso, il soccorso è stato tempestivo e soprattutto provvidenziale. La ragazzina è stata messa in salvo, ma per il forte spavento, appena fuori dall’acqua, ha perso i sensi. Da Lodi è stata allertato un team medico del servizio 118 e con esso è giunta sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca di San Colombano. Per fortuna e per il resto, le conseguenze sono state lievi: solo un’ematoma alla schiena e ad un braccio. In ogni caso, a scopo precauzionale, è stata anche portata, per accertamenti, all’ospedale di Lodi.

Per ceracre di capire la dinamica dell’accaduto e soprattutto se dovessero sussistere delle responsabilità, i carabinieri della stazione di Chignolo Po, competente per territorio, hanno aperto un’inchiesta. L’incidente che poteva avere ben più gravi conseguenze è avvenuto nella vasca otto, così chiamata anche per la sua conformazione che richiama il numero 8, la più grande della struttura.

Fuori uso sarebbe andato un dispositivo idraulico che serve per la pulizia dell’acqua. Un fatto accidentale ma che, più o meno in analoghe altre circostanze, avvenute nel 2018, aveva provocato gravi lutti: nel mese di luglio dello scorso anno, una tredicenne affogata in una piscina di un hotel nel Lazio e, a settembre, un bambino di 7 anni che ha perso la vita sempre in piscina di un residence in Sardegna. Ieri a Miradolo Terme, per fortuna, sia il personale di servizio che gli altri presenti si sono accorti subito della difficoltà della ragazzina.