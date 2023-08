Pavia, minimarket della droga in cantina: arrestato 29enne dominicano

Pavia, 13 agosto 2023 - É stato sorpreso dai poliziotti mentre stava confezionando una dose di cocaina. E nella successiva perquisizione è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish. Droghe che vendeva nella cantina di un palazzo di edilizia popolare, in via Tasso a Pavia, che ora ha dovuto lasciare per il divieto di dimora in provincia di Pavia disposto come misura cautelare in attesa del processo rinviato al prossimo ottobre.

R.M.G., 29enne originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia della Volante è intervenuta dopo aver notato un più che sospetto andirivieni dal palazzo, riconoscendo anche alcuni noti tossicodipendenti che hanno fatto ipotizzare un'illecita attività di spaccio.

In effetti nella cantina del palazzo in cui abita, il 29enne aveva improvvisato una sorta di minimarket della droga, sorpreso proprio mentre stava preparando una bustina con una dose di sostanza poi risultata cocaina, sequestrata dalla polizia insieme all'altra droga trovata, in prevalenza hashish per circa 100 grammi. L'arresto è stato poi convalidato dal Gip che ha evitato il carcere al 29enne disponendo però, in attesa del giudizio, il divieto di dimora in provincia.