Pavia, minacce all’anziano parroco: 41enne arrestato per tentata estorsione

Pavia, 1 luglio 2023 - Per mesi ha terrorizzato il parroco con minacce, ora è finito in carcere. La squadra Mobile della Questura di Pavia ha arrestato ieri, venerdì 30 giugno, l'uomo, 41enne italiano, nella flagranza del reato di tentata estorsione.

La vittima, don Emilio Carrera, anziano parroco di San Teodoro, lo scorso novembre aveva denunciato di aver subìto una truffa proseguita per diverso tempo, per la quale la polizia aveva individuato e deferito, in stato di libertà, il responsabile e la complice. Ora la Questura ha reso noto che sempre negli ultimi mesi dello scorso anno il sacerdote aveva denunciato episodi estorsivi, attivando un costante monitoraggio da parte della polizia per garantire la sicurezza del religioso. La cifra estorta ammonterebbe a un totale di 20mila euro, consegnati in più occasioni.

Con l'arresto in flagranza il 41enne è stato portato nel carcere di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida. Potrebbe nel frattempo essere raggiunto da ulteriori provvedimenti che la Procura potrebbe adottare "in ragione delle condotte pregresse - riferisce il comunicato odierno della Questura - tra le quali si cita, per gravità, il danneggiamento ai danni dell'autovettura del sacerdote, commesso al fine di indurlo a cedere alle asfissianti richieste di denaro".