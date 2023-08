Milano-Mortara-Vigevano: Ancora bonus per i ritardi dei treni

Quattordici mesi consecutivi senza arrivare agli standard minimi fissati dalla Regione. È il ben poco lusinghiero record ottenuto dalla linea ferroviaria Milano-Mortara che anche per il mese di giugno concederà ai titolari di abbonamenti mensili e annuali la riduzione del 30% su quelli relativi a settembre. Uno “sconto” che da sempre i pendolari non ritengono sufficiente a compensare i servizi spesso non all’altezza e che vorrebbero più adeguati alla direttrice più importante dell’area della Lomellina. Non solo. Con riferimento al mese di giugno la Milano-Mortara è stata, con il 10,36% di indice di affidabilità, contro un massimo ammesso del 5%, la peggiore di tutta la rete regionale. Complessivamente sono state 19 su 42 le tratte che non hanno rispettato i minimi regionali. In provincia di Pavia il “bonus” sarà concesso anche ai viaggiatori della Alessandria-Pavia-Milano (5,14%), della Stradella-Pavia-Milano (5,23%), della Pavia-Codogno (5,10%), della Mortara-Novara (7,50%), della Pavia-Torreberetti-Alessandria (9,12%), un’altra delle direttrici più problematiche della zona a cavallo tra la Lombardia ed il Piemonte; alla Pavia-Mortara-Vercelli (7,64%), linea che serve una ampia porzione della Lomellina ed i pendolari che gravitano sul capoluogo piemontese. L’unica linea pavese che si è mantenuta nel range fissato dalla Regione è stata la Voghera-Piacenza che ha ottenuto un indice di affidabilità del 2,65%. La determinazione dell’indice di affidabilità delle singole linee tiene conto dei ritardi e delle soppressioni del convogli nel mese preso in esame. Anche il mese di agosto non è stato risparmiato da problemi: solo la scorsa settimana sono stati registrati ritardi e soppressioni causati da atti vandalici.

U.Z.