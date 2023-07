Milano-Mortara sempre peggio "Pavese sconosciuto a chi gestisce"

di Umberto Zanichelli

La qualità generale delle 40 direttrici del servizio ferroviario regionale dal 2015 a oggi è in calo. Lo attesta uno studio dell’associazione MiMoAl, che raggruppa i pendolari della linea Milano-Mortara, la più utilizzata della Lomellina con un flusso di almeno 18mila viaggiatori al giorno secondo i dati ufficiali della Regione. "Noi li abbiamo solo messi in ordine indicando il numero assoluto e in percentuale delle volte in cui ciascuna direttrice non ha rispettato gli indici qualitivi – spiega il presidente Franco Aggio – e per questo i viaggiatori hanno diritto al bonus".

Lo studio ha preso in esame il periodo dal gennaio 2015 all’aprile 2023. "Come già in passato – spiega Aggio – abbiamo diviso il periodo complessivo in due sottoperiodi, dal gennaio 2015 al dicembre 2018 e dal gennaio 2019 all’aprile 2023 e questo per evidenziare l’andamento del servizio sotto due differenti gestioni di Trenord che hanno lo spartiacque tra il 2018 e il 2019. I dati della Regione dicono che per un singolo ritardo causato dai gestori dell’infrastruttura, cioè RfI e Fn, ce ne sono due imputabili a Trenord. Per ogni singola cancellazione dovuta ai gestori dell’infrastruttura ce ne sono 3,5 imputabili all’impresa ferroviaria. È opportuno specificare che i dati escludono tutti i ritardi e le cancellazioni dovute a fattori non imputabili né a un soggetto né all’altro".

In questo arco di tempo la qualità del servizio in tutta la regione è calata per 23 direttrici, migliorata per 15 e rimasta invariata per 2. Tra quelle peggiorate c’è la Milano-Mortara. "Dal 2019 a oggi ha perso 11 posizioni – conferma Aggio – risultando la nona peggior direttrice regionale nel periodo 2015-2023 e la quinta peggiore dal 2019 a oggi. Più in generale è il Sud Lombardia il più penalizzato; laddove si sono registrati miglioramenti è stato quasi sempre per l’introduzione di nuovi convogli. Il Sud Lombardia è dimenticato, la provincia di Pavia sconosciuta. Solo negli ultimi mesi si è visto qualche nuovo convoglio ma nessuno ancora sulla Milano-Mortara-Alessandria, adducendo sempre motivazioni che non erano mai state indicate per tempo. L’introduzione dei nuovi convogli – conclude Aggio – si completerà il prossimo anno. Sulla nostra linea arriveranno comunque con un grave ritardo, che resta la costante". Interpellata in merito allo studio di MiMoAl, l’azienda ha preferito non rilasciare dichiarazioni.