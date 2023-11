Milano-Mortara, ancora disagi. Guasto, ritardi e sopressioni

Il guasto a un passaggio a livello ad Abbiategrasso (Milano) ha causato nella serata di venerdì gravi disagi ai viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Mortara con i convogli che hanno accusato pesanti ritardi. Complessivamente sono stati sette i treni interessati, in partenza dallo scalo di Milano Porta Genova tra le 18.49 e le 20.42, con quest’ultimo convoglio che è stato soppresso e due in partenza dalla stazione di Mortara. I ritardi accumulati hanno toccato anche i 66 minuti. Ma la giornata non era iniziata nel modo migliore: nella fascia del mattino sono stati infatti due i treni cancellati. Purtroppo si tratta di un problema con il quale i pendolari si devono confrontare con una frequenza considerevole. Un fatto attestato dal vero e proprio record conseguito nei giorni scorsi quando la tratta lomellina, che muove ogni giorno oltre 20mila viaggiatori da e per il capoluogo regionale, è stata per la 17° volta consecutiva non ha rispettato gli standard di efficienza stabiliti dalla Regione. Il dato, che tiene conto dei ritardi e delle soppressioni sulle singole tratte, è stato del 9,56% rispetto al 5% indicato dal Pirellone. Una volta ancora la linea è stata una delle peggiore dell’intera regione superata nella classifica delle "maglie nere" soltanto dalla Bergamo-Carnate-Milano. Tra le linee regionali che hanno beneficiato del "bonus", 19 su un totale di 39, nella provincia di Pavia figurano anche la Pavia-Mortara-Vercelli e la Mortara-Novara. U.Z.