Milano-Mortara, 96 corse in ritardo, 48 soppresse, Trenord responsabile

Anche giugno non è stato da ricordare positivamente per gli utenti della Milano-Mortara. In attesa dei dati ufficiali – che verranno diffusi la prossima settimana dall’associazione MiMoAl dei pendolari della tratta – ci sono i riscontri dell’ultima settimana del mese, per nulla incoraggianti.

"Una settimana molto pesante – osserva il presidente di MiMoAl, Franco Aggio – con 96 corse arrivate a destinazione in ritardo e 48, oltre il 15% del totale, del tutto soppresse. Significa che l’indice di affidabilità reale è un misero 54%. Quanto ai ritardi, due terzi sono da ricondurre a Trenord. Da anni ormai come associazione ci occupiamo di segnalare puntualmente i disservizi, richiamando alle loro responsabilità la Regione e Trenord solo con la forza dei numeri, che non si possono smentire".

In questa situazione così critica, ci sarebbe una buona notizia: la comparsa, senza alcun annuncio, di un convoglio Caravaggio. Il condizionale è d’obbligo: la sua configurazione non è sufficiente rispetto alle necessità della linea.

"Il Caravaggio è arrivato senza che nessuno ne fosse informato – spiega Aggio – e questo sarebbe l’aspetto meno rilevante. Molto più importante è invece il fatto che la configurazione a quattro elementi è quella con 450 posti a sedere, un numero decisamente inadeguato rispetto ai viaggiatori della nostra linea, dove servirebbe almeno la configurazione a cinque elementi per un totale di 560 posti, anche se l’ideale sarebbe quella a sei elementi. Peccato che la Lombardia, a differenza di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, non abbia mai ordinato questa versione del Caravaggio. In ogni caso vogliamo prendere l’introduzione del nuovo convoglio come un segnale di attenzione verso chi, e mi riferisco ai pendolari, non ne ha mai avuta abbastanza".

