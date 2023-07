Mezzi ecologici e silenziosi Igiene urbana, svolta green

di Manuela Marziani

PAVIA

C’era una volta il carrettino con un operatore che girava per il centro e raccoglieva le cartacce. Tempi andati, oggi il mezzo che si occupa della pulizia della zona storica della città è a motore, ma elettrico nel rispetto dell’ambiente e di coloro che vivono nel cuore della città. Il primo mezzo “green“ in servizio è stato presentato ieri mattina da Asm e avrà il compito di rendere le vie storiche sempre più pulite. "Una decina di giorni fa - ha raccontato il presidente di Asm, Manuel Elleboro - abbiamo partecipato a un convegno con Legambiente e ottenuto un importante riconoscimento sulle azioni messe in campo dalla società in ambito ambientale e nel settore della transizione verde. La sostituzione dei mezzi con mezzi elettrici è un ulteriore tassello per arrivare a una transizione complessiva". Per tre settimane l’Apecar di ultima generazione sarà messo alla prova. "Superata questa fase - ha aggiunto il presidente - si passerà all’acquisto di più mezzi, orientativamente tra i 15 e i 20". Silenzioso, il mezzo che è anche esteticamente bello renderà più semplice il lavoro degli operatori. "Abbiamo pensato di andare incontro alle legittime esigenze dei lavoratori - ha aggiunto il sindaco Fabrizio Fracassi - e di vive nella zona centrale. Con le alte temperature di questi giorni, infatti, per gli operatori è più comodo spostarsi su un mezzo a motore, mentre i residenti non devono essere disturbati; il mezzo è silenzioso ed ecologico".

L’obiettivo quindi ora è vedere come si può lavorare con questo servizio sperimentale per poi aggiungere altri mezzi. "Vogliamo un centro pulito - ha rimarcato l’assessore all’ambiente Massimiliano Koch - e questo mezzo deve aiutarci a fare proprio questo". E’ da qualche mese che Asm e Comune, proprio per avere un ottimo biglietto da visita da mostrare ai turisti, hanno lanciato un nuovo servizio con gli ispettori ambientali che si spostano a bordo di auto elettriche per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e contrastare gli abbandoni. Il servizio è partito in fase sperimentale con un’auto elettrica, ma l’idea è di ampliare il parco veicoli per coprire più zone del capoluogo. E proprio l’altro giorno, sempre nell’ottica di garantire il decoro, gli operatori hanno rimosso un sacco nero che da tempo si trovava nei pressi del centro commerciale di viale Cesare Battisti. Impossibile risalire al responsabile del gesto incivile, ma almeno l’area è stata ripulita.