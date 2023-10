Mede, ladri sfondano il muro di un supermercato con una pala meccanica ma fuggono senza cassaforte

Mede (Pavia), 26 ottobre 2023 - Non hanno portato via nulla, ma hanno lasciato danni ingenti. Al supermercato iNs' di Mede, in viale Unione Sovietica, hanno letteralmente sfondato un muro, probabilmente per cercare di sradicare la cassaforte della cassa continua. Non ci sono però riusciti, forse i malviventi hanno dovuto interrompere la loro azione perché disturbati e, per evitare di essere colti in flagrante se fossero arrivate sul posto le forze dell'ordine, sono fuggiti a mani vuote, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Anzi, hanno abbandonato sul posto anche la refurtiva di un precedente furto, ovvero la pala meccanica con la quale hanno abbattuto il muro del supermercato a Mede, che poco prima, nell'arco della stessa nottata tra ieri e oggi, giovedì 26 ottobre, era stata rubata in un cascinale a Garlasco.

In quel primo furto, finalizzato solo a prendere il mezzo da usare come ariete nel colpo successivo, la pala meccanica era stata caricata su un furgone, con il quale evidentemente gli stessi malviventi si sono spostati subito a Mede per completare il loro piano. Poi al supermercato sono riusciti a sfondare il muro ma non a prendere la cassaforte, fuggendo quindi a bordo dello stesso furgone usato per il primo colpo. Su entrambi gli episodi, sia il furto della pala meccanica a Garlasco, poi recuperata danneggiata, e il tentato furto con danni a Mede, indagano i carabinieri.