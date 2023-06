Mede, furto in farmacia: rubati i contanti dal registratore di cassa

Mede (Pavia), 24 giugno 2023 - E' scattato l'allarme dell'impianto antifurto, ma i ladri sono stati rapidi nell'entrare nella farmacia e rubare i contanti dal registratore di cassa.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra ieri e oggi, sabato 24 giugno, alla farmacia Isella in corso Vittorio Veneto a Mede. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Pieve del Cairo, della Compagnia di Voghera.

E' stata accertata l'effrazione della saracinesca d'ingresso, attraverso la quale gli ignoti malviventi si sono introdotti nell'esercizio commerciale. Come già negli altri precedenti colpi ai danni di farmacie, diffusi un po' in tutto il territorio provinciale, i ladri non hanno toccato farmaci e prodotti in vendita, evidentemente interessati solo ai contanti lasciati come fondo cassa.

Un'irruzione durata pochi istanti, giusto il tempo di arraffare il bottino, per un valore che deve essere ancora quantificato, solitamente inferiore ai danni provocati per entrare.

I malviventi sono quindi riusciti a dileguarsi nel nulla, facendo perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. I carabinieri hanno poi avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.