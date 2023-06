Camionista sorprende i ladri che rubano nel rimorchio: aggredito a sprangate

Marzano (Pavia), 22 giugno 2023 – Stava dormendo nella cabina del suo camion, quando è stato svegliato per dei rumori e ha sorpreso tre sconosciuti che stavano rubando dal rimorchio. L’autotrasportatore, 56enne moldavo della Transnistria, è stato colpito con spranghe di ferro dai tre malviventi, a volto scoperto e descritti come asiatici, che sono quindi fuggiti con circa metà del carico, che avevano già spostato su un furgone bianco a bordo del quale si sono dileguati nel nulla.

Sul posto, in un’area di sosta vicina alla logistica Geodis di Marzano, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pavia e i soccorsi sanitari dell'Areu, poco prima dell'una di oggi, giovedì 22 giugno.

Inizialmente il camionista ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma evidentemente le conseguenze del pestaggio si sono fatte poi sentire quando è diminuita l'adrenalina per la concitazione dell'accaduto e, verso le 4 di notte, è stato portato con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, per fortuna non in gravi condizioni.

Nel frattempo i carabinieri, per ricostruire l'accaduto, hanno dovuto utilizzare un interprete del Nue (Numero unico di emergenza 112) perché il camionista parla solo russo. Accertamenti sono ancora in corso anche per stabilire la tipologia della merce sottratta dal camion e quantificare quindi il valore del bottino.