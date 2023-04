“Maratenda“ per i 50 anni degli Scout

La sfida è intrigante: far dormire quante più persone possibili in tenda nell’arco di 50 notti. Inizia oggi la “Maratenda“, l’iniziativa lanciata dal Gruppo Scout di Vigevano per il 50esimo anniversario della fondazione, che si chiuderà il 10 giugno. Il campo è stato allestito nell’istituto Negrone di corso Milano, in pieno centro. La proposta sta raccogliendo un ampio riscontro: per i fine settimana, ad esempio, non ci sono più spazi disponibili. Gli interessati potranno scegliere gli spazi disponibili ed è previsto che non si dorma con sconosciuti.

"Festeggiamo i 50 anni – spiegano gli Scout – e abbiamo pensato di occupare per 50 giorni le tende di notte. Sono le classiche jamboree da otti posti per adulti mentre con i bambini è ammessa maggiore sensibilità". Si potrà ovviamente accendere il fuoco e per il cibo ognuno si organizzerà come meglio crede. "A chi partecipa chiediamo di farsi un selfie nella tenda e di scrivere le proprie riflessione sul diario di bordo collettivo. Insomma non ci si troverà in aperta campagna, ma non sarà molto diverso. Per la prenotazione, che è gratuita, si può contattare il numero 3383635089.

U.Z.