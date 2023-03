Maquillage per lo stadio L’energia dal fotovoltaico

Un polo sportivo ad impatto zero. È questo il futuro che attende lo stadio comunale “Dante Merlo“ che sarà oggetto di imponenti lavori di ristrutturazione. Interventi che abbasseranno sino quasi ad azzerare i consumi ma che, proprio per questo, implicheranno una maggiore spesa in fase di realizzazione. Un “inconveniente“ che sara comunque superato grazie alla “finestra“ concessa dal Pnrr che consentire di incassare il 10% in più rispetto al finanziamento originario a causa dell’aumento delle materie prime che si è verificato in questi mesi. Nella struttura l’energia sarà prodotta grazie al fotovoltaico installato sulla copertura, una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana consentirà il recupero dell’acqua.

Anche l’impianto di illuminazione sarà telegestito. Tra la zona alle spalle delle gradinate dello stadio e via Olivelli verrà costruito un impianto di 1.600 metri quadrati con due corsie per l’atletica e due campi polivalenti per il basket, la pallavolo, il calcio a 5, il tennis e la ginnastica artistica e ritmica. U.Z.