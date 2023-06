Pavia, in piazza contro l’omofobia: “Peggiorata la sicurezza in città”

Pavia – Si sono ritrovati davanti alla stazione, dove martedì si è verificata un’aggressione omofoba contro due giovani, per chiedere più sicurezza. A organizzare ieri la manifestazione sono state le forze politiche di minoranza. Diversi i cartelli esposti per dire no all’omofobia e a ogni genere di discriminazione, ed esprimere solidarietà ai due ragazzi che hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri.

«Un episodio brutale – ha commentato Michele Lissia, segretario del Pd di Pavia – che però non rappresenta Pavia, una città accogliente. Ma è necessario che dal Comune arrivi una guida per diffondere una vera cultura dell’inclusione. Oggi la famiglia non può essere omologata a quella di 150 anni fa. Vanno difesi i diritti di tutti". Oltre a questo problema, secondo i partiti di opposizione occorre una maggiore attenzione nei confronti delle persone fragili. "La Giunta dovrebbe attuare politiche per contenere il disagio sociale sempre più diffuso a Pavia – ha aggiunto Lissia – Un problema che non può certamente essere affrontato diminuendo da 19 a 14 il numero degli assistenti sociali, com’è avvenuto dal 2019 a oggi".

E poi il dito viene puntato sul tema sicurezza: "Era stato il primo punto della campagna elettorale del sindaco Fabrizio Fracassi ma dopo quattro anni la percezione dei cittadini è che la sicurezza in città sia quasi peggiorata. Non è tutta colpa della Giunta, ma qualcosa in più si può fare. Sicuramente viene meno un mito, quello degli sceriffi, delle ronde e dei proclami in campagna elettorale per cui si promette sicurezza e non si riesce a garantirla".