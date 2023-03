Manca l’assistente sociale Il sindaco va nelle case

SAN BASSANO (Cremona)

Nel comune di San Bassano il sindaco Giuseppe Papa sta sopperendo alla mancanza dell’assistente sociale recandosi personalmente da famiglie e anziani: "Proprio poco fa sono stato a casa di un nostro concittadino di 94 anni a portargli le medicine. Aveva tutto in una bustina e ho preferito procurargli un portapillole. L’ho aiutato con le pratiche burocratiche, il riconoscimento dell’invalidità e per fare richiesta di accompagnamento. Valeria, la nostra assistente che è andata via poiché ha vinto un bando per un contratto a tempo indeterminato dell’Asst di Crema, ha svolto un ottimo lavoro e mi ha aiutato istruendomi per un passaggio di testimone. Vado volentieri a casa di chi ha bisogno. Ho proposto al comune di Soresina una convenzione per un assistente sociale che presti servizio per 36 ore nei due comuni. Come amministrazione, siamo disposti ad aumentare le ore da 12 a 18 poiché pensiamo che i soldi investiti dalla collettività sul sociale siano soldi investiti bene". P.G.R.