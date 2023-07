Maltempo nel Pavese, agricoltori in ginocchio: danni per la grandine nei campi di mais

Pavia, 6 luglio 2023 - La conta dei danni è solo all'inizio, ma la grandine e le raffiche di vento che si sono abbattute anche nel Pavese nella serata di ieri, mercoledì 5 luglio, tra le 19 e le 20, hanno danneggiato alcune strutture agricole e i campi coltivati.

"Ci sono già arrivate le prime segnalazioni - spiegano i tecnici di Coldiretti Pavia - dai comuni di Rognano, Trovo e Casorate Primo. Le verifiche sono ancora in corso e soltanto tra qualche tempo sarà possibile avere una stima dei danni. Per ora si può dire che quello più danneggiato è stato il mais, che si trova già ad una fase di sviluppo vegetativo avanzato".

Danni sono però segnalati anche nelle risaie e nei campi coltivati a soia. "Nel caso del riso - spiegano ancora i tecnici di Coldiretti Pavia - il danno potrebbe vedersi in un secondo momento, perché il riso colpito ora dalla grandinata potrebbe ammalarsi più avanti oppure portare ad un raccolto di minore qualità e quantità". In ogni caso, dopo la scampata emergenza per la siccità temuta fino alle piogge di maggio, in pochi mesi gli agricoltori pavesi sono già alle prese con i danni per l'opposta emergenza maltempo. "

Nel mese di luglio - riferisce la Coldiretti sull'analisi dei dati dell'European severe weather database (Eswd) - si sono abbattute sulla Penisola ben 8 violente grandinate al giorno che hanno colpito a macchia di leopardo con danni nelle città e nelle campagne. Sono eventi climatici avversi che si ripetono sempre con maggiore frequenza e che lo scorso anno hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro solo nelle aziende assicurate secondo l'Asnacodi. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei climatici anche in Italia, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che - conclude la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne che nel 2023 supereranno complessivamente i 6 miliardi dello scorso anno".