Zavattarello (Pavia), 30 maggio 2019 - Frane, strade interrotte e poi parzialmente aperte, alcune aziende e una decina di case allagate con conseguente evacuazione dei residenti, pregiati vigneti fortemente danneggiati. E’ il disastroso bilancio (l’associazione Copagri ha già chiesto alla Regione Lombardia di avviare l’iter per il riconoscimento della calamità naturale), del nubifragio, con grandine, che ha colpito, nel tardo pomeriggio di martedi, il versante orientale dell’Oltrepo Pavese, dall’alta Valle Versa fino al confine con la provincia di Piacenza e parte della Valle Staffora soprattutto fra i comuni di Val di Nizza e Valverde e nell’entroterra bronese, a Montalto Pavese .

Una vera e propria bomba d’acqua che ha gonfiato, fino a farli straripare, piccoli corsi d’acqua, spesso solo fossati che costituiscono il cosiddetto reticolo idrico minore e sicuramente in condizioni peggiori rispetto ai torrenti come il Versa, lo Scuropasso o lo Staffora, messi a dura prova dalle intense piogge, ma che hanno tenuto. Immediata la mobilitazione della Protezione Civile in più punti: «Sicuramente se non ci fossero stati recenti lavori di manutenzione straordinaria – sottolinea Marino Scabini responsabile del centro polifunzionale emergenze della Protezione Civile provinciale – sarebbero straripati anche il Versa e lo Scuropasso e il bilancio sarebbe certamente più grave». Case e alcune aziende con deposito per la vendita di prodotti agricoli sono state allagate in località Moline e Casa Marchese del comune di Zavattarello: cinque famiglie, con le case allagate, hanno trascorso la notte fuori casa. A Palazzina di Montalto Pavese sono state, invece, tre le famiglie evacuate e i volontari della Protezione Civile hanno dovuto lavorare, per ore, in località Casa Fraschini per garantire condizioni di sicurezza dopo lo straripamento del Canarone, affluente dello Scuropasso. Frane e smottamenti sulla strada fra Valverde e Val di Nizza, in Valle Staffora mentre in valle Versa, la stessa situazione più critica si è avuta fra Volpara e Golferenzo a causa della tracimazione dal rio Gorretta.

«Ci sono stati danni enormi per i vigneti, anche per quelli che erano stati risparmiati dalla grandinata del 5 maggio scorso e dal nubifragio di pochi giorni fa – fa sapere il neosindaco di Volpara, Claudio Mangiarotti – le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.» A rischio la vendemmia in una delle zone più vocate e tipiche della viticoltura oltrepadana, famosa soprattutto per il suo pregiato e ricercato Moscato. Ma i danni del maltempo di maggio si ripercuotono anche sulla viabilità principale e in pianura, già in precarie condizioni. E’ il caso della provinciale che collega Stradella a Corteolona e del successivo tratto della ex statale del Penice, verso Villanterio: qui l’asfalto si è quasi completamente sgretolato. © RIPRODUZIONE RISERVATA