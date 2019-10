Pavia, 21 ottobre 2019 - Maltempo sull'Oltrepò Pavese, con disagi per la circolazione stradale e ferroviaria. A Voghera sono stati chiusi per allagamenti tre sottopassaggi (via Lamarmora, via Lomellina, via Nenni) e domani rimarranno chiuse le scuole: il sindaco Carlo Barbieri ha firmato l'ordinanza. Disagi sono stati segnalati anche lungo la tangenziale, con allagamenti da Voghera a Montebello della Battaglia. Anche la provinciale tra la città e la frazione Genestrello di Montebello è stata invasa dall'acqua.

Un forte acquazzone ha causato allagamenti anche a Rivanazzano e Godiasco Salice Terme, danni anche a Retorbido (dove la proprietà di una ditta è finita sott'acqua) e a Casteggio, dove i residenti hanno chiamato i vigili del fuoco per allagamenti in strada, nei cortili e nelle cantine. Problemi lungo la linea ferroviaria Genova-Milano per il maltempo in Liguria, con ripercussioni anche sul Pavese. Trenord segnala sul proprio sito che domani, martedì 22 ottobre, il treno 24194 in partenza da Voghera alle 08:19 con arrivo previsto a Pavia alle 08:45 non sarà effettuato per un guasto. Per lo stesso motivo non viaggerà il treno 24195 in partenza da Pavia alle 09:17 con arrivo previsto a Voghera alle 9:43, ci sarà un servizio bus sostitutivo.