Malamovida, residenti infuriati "La situazione è fuori controllo"

Non c’è pace per i residenti del centro storico di Vigevano da mesi ormai alle prese con la “malamovida“. Un problema al quale l’amministrazione comunale ha provato a porre rimedio inserendo le figure degli “steward“ che controllano la zona più interessata, quella che da piazza Ducale sale verso la fine di via del Popolo, a ridosso del Castello e soprattutto le vie laterali. Un deterrente che in qualche modo sembra funzionare sino a che gli “osservatori“ sono in servizio. Ma quando smontano quella torna terra di nessuno.

"Dobbiamo registrare un drammatico peggioramento della situazione – fanno notare i residenti di via Roncalli, una delle strade più interessate dal problema –. Urla, disturbo costante e il fatto che la nostra via sia ormai considerata una latrina a cielo aperto sono fenomeni completamente fuori controllo. Stiamo parlando di una situazione che non riguarda la tarda serata ma il cuore della notte, sino ad oltre le 4. Nonostante questo quadro davvero complicato – aggiungono – ad uno dei locali più frequentati della zona di recente è stato accordata l’autorizzazione a chiudere alle 3 anziché alle 2, una situazione che secondo noi al danno unisce la beffa". I residenti considerano l’introduzione della figura degli steward un palliativo che non ha portato in concreto alcun beneficio. "Non potrebbe essere diversamente – sostengono – perché sono di fatto privi di autorità e non hanno la possibilità di intervenire in alcun modo per contrastare questi comportamenti inqualificabili". Quello della “malamovida“ è un problema che si trascina da tempo e che ha riguardato, a macchia di leopardo, tutto il centro storico. Da diversi mesi la situazione peggiore si sta registrando in via del Popolo e nelle strade attigue i cui residenti non sono disposti a subìre passivamente la situazione. "Siamo delusi ed amareggiati – concludono – soprattutto per questo atteggiamento di triste noncuranza dell’amministrazione comunale. A questo punto non ci resta che prendere una posizione più decisa per vedere risolto un problema che va a ledere i nostri diritti di cittadini".

Umberto Zanichelli