Maiali sani uccisi. Gli animalisti chiedono un tavolo

Un tavolo di confronto urgente che porti all’elaborazione e alla stesura di un protocollo comune (tra istituzioni e associazioni) per la gestione di positività all’interno dei rifugi permanenti, in modo che quanto avvenuto la scorsa settimana nel “Cuori liberi“ di Sairano, frazione di Zinasco, non debba più accadere. Lo hanno chiesto formalmente ieri tredici associazioni animaliste (Animal equality Italia, Animal law Italia, CiWF Italia, Enpa, Essere animali, Humane society internationalEurope, Lega abolizione caccia, Last chance for animals, Lega anti vivisezione, Leal, Leidaa, Lndc Animal protection e Oipa Italia) inviando una lettera alle autorità coinvolte. Nella missiva viene sottolineato come Ats sia venuta meno agli accordi presi con i gestori del rifugio e la veterinaria di fiducia della struttura. Le associazioni attendono ora dalle autorità destinatarie della lettera un riscontro.

M.M.