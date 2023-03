Lunedì l’addio a Pinuccia e al marito killer

Si terrano lunedì alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Cilavegna i funerali di Mauro Casazza, 67 anni, e della moglie Pinuccia Contin, deceduta il giorno del suo 64esimo compleanno per il colpo di pistola che le ha esploso contro il marito prima di suicidarsi. Una tragedia, quella dell’11 marzo, che aveva gettato nello sgomento il centro lomellino dove la coppia, senza figli, viveva ed era conosciutissima. Un omicidio-suicidio rimasto senza una spiegazione: Casazza, parrucchiere in pensione, non ha lasciato scritto nulla per giustificare il proprio gesto. Forse ad armare la sua mano è stata la depressione, probabilmente dovuta allo stato di salute della moglie. La donna è stata ferita mentre riposava in camera da letto. Subito dopo il marito si è sdraiato al suo fianco e si è ucciso. Pinuccia Contin si è arresa dopo cinque giorni in Rianimazione, senza mai svegliarsi.

U.Z.