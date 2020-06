Garlasco (Pavia), 17 giugno 2020 - La maglia nera compie cento anni. Luigi Malabrocca viene al mondo a Tortona il 22 giugno 1920. Si trasferisce, bambino, con la famiglia a Garlasco, dove trascorre l’intera esistenza e dove muore, nel 2006. Lo chiamano il Cinese per via degli occhi a mandorla. Vince delle corse, per due volte è campione italiano di ciclocross. Ma la fama di Malabrocca è quella della maglia nera del Giro d’Italia. L’alta strategia messa a punto per aggiudicarsi il cospicuo premio in denaro riservato all’ultimo in classifica: nascondendosi, fermandosi nei bar, forando le gomme della bicicletta, così da perdere più tempo possibile. Si aggiudica questa classifica alla rovescia nel Giro del 1946, a 4 ore dal vincitore Gino Bartali, e in quello del ‘47 a quasi 6 ore dalla maglia rosa Fausto Coppi. Gli va male nel ‘49. Si presenta al traguardo dell’ultima tappa, a Milano, con un tale ritardo che i giudici, spazientiti, se ne sono andati assegnando a Malabrocca lo stesso tempo del gruppo e a Sante Carollo la maglia nera con relativo premio. La nipote Serena tiene viva la memoria di Nonno Mala.

Serena, che corridore è stato Luigi Malabrocca?

"Un buon corridore, di grande intelligenza e personalità. Scelse di arrivare ultimo e lo fece con talento, autoironia e determinazione. Mise da parte l’orgoglio e tracciò un nuovo percorso. All’indietro. All’epoca si pensava a sopravvivere e Luigi non solo provvide alla sola sussistenza, ma ne ricavò la sua ricchezza".

La maglia nera è materialmente esistita?

"Fu ufficialmente istituita al Giro tra il 1946 e il 1951 e poi ripresa, molto più in là, in un paio di edizioni. Finita l’era Malabrocca, scemò anche il fascino della maglia nera".

Cos’era la Banda Malabrocca?

"Nonno Mala era tutto fuorché un ultimo. Era un leader, un trascinatore, un riferimento per i suoi compagni. La Banda Malabrocca era costituita da Fazio, Ausenda, Marangoni, Bailo, Fumagalli e Giovanni Ronco. Erano molto amici, si frequentavano anche nei periodi di inattività. Spesso ospiti del Luisin, pescavano nel Ticino, si buttavano sulle padellate di fritto della Ninfa, la moglie di Luigi, trincavano, poi uscivano per balere. Dove c’erano corsa, odore di premi e di moneta, la Banda era presente. Gareggiavano soprattutto in Lombardia e Piemonte, ma si spingevano anche in Toscana, nel Lazio, negli Abruzzi, viaggiando alla ventura, in bicicletta, in treno, sui camion, magari incastrati nel cassone fra stie di polli e ceste di frutta. Anche all’estero il capobanda era Malabrocca. Parlava il francese meglio dei compagni e coordinava spostamenti e strategie".

Che ricordi ha di Nonno Mala?

"I miei ricordi personali sono legati ad un semplice e autentico rapporto nonno-nipote. In famiglia il nonno quasi mai parlava di ciclismo, sicuramente mai con me. Quello che so l’ho appreso dalla sua biografia, dagli articoli scritti su di lui, dai racconti di chi lo aveva conosciuto. I ricordi più belli sono le nostre passeggiate nei boschi e sulle montagne della Valle Vigezzo, dove si andava per funghi, castagne, frutti di bosco".

Come viene celebrato questo centenario?

"Aveva in programma numerosi eventi che, purtroppo, sono stati annullati per le ragioni che ben conosciamo. Sarebbe stato un centenario all’insegna del motto “Siamo tutti Malabrocca”. Non ci fermiamo. Amici da tutto lo stivale e sicuramente qualcuno anche dall’estero daranno il loro contributo. Tortona, sua città natale, dedicherà al Cinese due gigantografie esposte davanti al municipio e una davanti a Palazzo Guidobono. Ci resteranno per tutto l’anno del centenario. I giornali e le radio hanno dedicato spazio al nonno. L’ultimo arrivato in casa Malabrocca è il fumetto scritto e disegnato dall’illustratore genovese Roberto Lauciello. Compaio anch’io e c’è un mio contributo di ricordi. La prefazione è di Marco Pastonesi. L’emergenza Covid ha impedito che andasse in scena il monologo “Quando l’ultimo vinceva” scritto e diretto da Massimiliano Gracili e interpretato da Riccardo Ballerino. Ci sono le canzoni dedicate al nonno: “Malabroca”, con una c sola, dei Fio dla nebia e “Malabrocca” del cantautore Massimiliano Cranchi. Ci saranno alcune piccole grandi sorprese che mi vedranno coinvolta il 22 giugno. Quindi, vi consiglio di rimanere connessi alla mia pagina Facebook e alla pagina ufficiale Malabrocca Luigi".