Luce di incoraggiamento: "Rompete il silenzio"

Sarà illuminata di rosso la facciata del policlinico San Matteo, da lunedì e per tutta la settimana, per accendere una spia in chi subisce violenza. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, negli ospedali del network Bollini rosa, tra cui la struttura di viale Golgi, Fondazione Onda promuove la terza edizione dell’(H) Open week, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza, dove trovare percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi.

Per l’occasione, il San Matteo ha adibito una stanza del pronto soccorso a “Punto di riferimento“ per le vittime di violenza. Questo spazio viene utilizzato come sala colloqui con materiale informativo sui centri antiviolenza, in cui alla donna vengono spiegate le varie opzioni di segnalazioni, lontano dall’attività di routine del pronto soccorso e anche da eventuali parenti.

Questa sala sarà a disposizione lunedì dalle 8,30 alle 20,30. E pure la facciata del municipio di Voghera sarà illuminata di rosso. Sabato poi dalle 11 al museo storico Giuseppe Beccari, si terrà l’incontro pubblico sul ruolo dei medici del territorio, organizzato dall’Associazione italiana donne medico. "Medici della rete interistituzionale di Pavia per il contrasto alla violenza di genere parleranno del lavoro svolto nell’ultimo anno – ha detto la dottoressa Laura Lanza – con i nuovi protocolli, per unire le forze ed estendere il progetto alla provincia di Pavia".