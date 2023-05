L’opuscolo anti-truffe dall’Arma agli anziani

“Possiamo aiutarvi - Suggerimenti e consigli per mettere la sicurezza al primo posto“. Si rivolge agli anziani il nuovo opuscolo realizzato dai carabinieri del Comando provinciale di Pavia, guidato dal colonnello Marco Iseglio, insieme alla Provincia presieduta da Giovanni Palli, per contrastare "uno dei fenomeni criminali che destano maggiore allarme sociale. Assolvendo alla tradizionale funzione di rassicurazione sociale propria dell’Arma, i comandanti delle Stazioni hanno svolto nel 2023 centocinquanta incontri informativi con anziani nelle parrocchie e nei centri di aggregazione di tutta la provincia. In tale ambito, con il fondamentale contributo della Provincia sono stati realizzati opuscoli che saranno distribuiti alla popolazione". "Sulla scorta della mia esperienza da sindaco – commenta Palli – emerge una situazione preoccupante nelle nostre comunità locali per l’aumento di truffe e raggiri alle persone più fragili".

S.Z.