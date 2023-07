Omicidio di Gigi Bici, la figlia: "Barbara non è pentita"

Pavia, 15 luglio 2023 – Una donna le ha portato via il padre, quando i genitori si sono separati dopo 25 anni di matrimonio, e una donna gliel’ha portato strappato per sempre. Katia Criscuolo, la prima figlia di Gigi il noto commerciante di biciclette ucciso l’8 novembre 2021 da Barbara Pasetti, non riesce a darsi pace.

Ieri mattina come hanno fatto i suoi fratelli, si è presentata in aula dove si celebrava il processo alla fisioterapista di Calignano. "Barbara continuava a guardarmi - ha ammesso la donna -, non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Anche nei giorni della scomparsa di mio padre continuava a inviarmi messaggi, si mostrava amorevole. Da quelle parole avevo capito che aveva un ruolo nella sparizione, ma non avevo compreso che potesse essere lei l’assassina. In aula ha detto di essere pentita, personalmente non credo al suo pentimento, come non credo che sia partito un colpo per sbaglio. Perché allora indossava i guanti? Era novembre, ma non faceva freddo". In carcere dal 20 gennaio 2022, la 41enne che viveva a Calignano, una frazione di Cura Carpignano, nella tenuta davanti alla quale è stato fatto ritrovare Gigi Bici, ieri è apparsa dimagrita e in aula ha reso delle dichiarazioni spontanee. "Chiedo scusa ai familiari - ha detto la donna tra le lacrime -, non volevo uccidere, ero impaurita per mio figlio". La donna, nell’interrogatorio del 5 ottobre scorso nel quale ha confessato il delitto, ha detto che Criscuolo la ricattava per avere denaro e minacciava di fare del male al bambino che all’epoca dei fatti aveva 8 anni. Una tesi difensiva alla quale i Criscuolo non hanno mai creduto. "Lacrime di coccodrillo" ha detto Carmela, l’ex moglie di Gigi Bici che non crede assolutamente che l’ex marito potesse fare del male al bambino.

"Delle scuse di Barbara Pasetti non me ne faccio nulla e non mi interessano - ha aggiunto Katia -. L’avrei detto anche se l’avessero condannata all’ergastolo. Come è entrata in aula e mi è passata davanti ho urlato “assassina“ a Barbara Pasetti. Quello che è. Lei intanto continua a vedere suo padre, sua madre e suo figlio, mio padre non me le restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro. Vado un giorno, poi non riesco più. Eppure lavoro da quando ero una bambina. Ero sempre vicina a mio padre, invece ora qualunque cosa mi ricorda lui e non vado avanti. Per questo, quando ho visto Barbara Pasetti piangere, ho pensato che quelle lacrime poteva risparmiarsele, piango di più io quando taglio le cipolle".