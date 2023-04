L’ok del Senato accademico Avanti con i tirocini on line Ma gli studenti protestano

di Manuela Marziani

Tirocini on line ancora almeno per un anno per i futuri medici. Il Senato accademico ieri ha approvato il nuovo regolamento per i corsi di Medicina e Chirurgia che prevede ancora per gli studenti un’attività pratica davanti a un pc e non in reparto. Una scelta partita in concomitanza con il Covid e mai cancellata a differenza di quanto hanno fatto altri atenei. "Vogliamo una didattica di qualità e non un diplomificio - ha detto Gaia Rubino iscritta al terzo anno che appartiene al gruppo Kos, nato da una costola del Coordinamento per il diritto allo studio-Udu per raggruppare chi frequenta i corsi di medicina e professioni sanitarie -. È importante sperimentare in prima persona". Ieri pomeriggio, in concomitanza con la seduta del Senato accademico, un nutrito gruppo di studenti si è ritrovato in presidio con indosso il camice bianco per protestare contro un regolamento che non tutelerebbe la formazione dei medici.

"Il regolamento è stato approvato con l’impegno a rivederlo - ha sottolineato Claudia Aricò del gruppo Kos e senatrice accademica -. Per il prossimo anno comunque i tirocini saranno ancora in parte on line, nel frattempo avvieremo un dialogo con la governance". Con l’aumento degli studenti che oggi sono 300 per ciascun anno di corso non ci sarebbero posti a sufficienza nelle strutture sanitarie. "L’aiuto delle piattaforme online è stato fondamentale durante il Covid - ha aggiunto Aricò -, ma adesso sarebbe anche l’ora di avere altre prospettive. Siamo consapevoli delle difficoltà organizzative circa i tirocini, ma Pavia è l’unica delle università della zona a prevedere ancora queste misure, le altre sono completamente in presenza". "Questo regolamento rischia di minare la formazione del personale medico tamponando la mancanza di posti per i tirocini con surrogati digitali - ha aggiunto il senatore accademico e segretario di Udu Alessandro Miceli -, invece di risolvere il problema alla radice e garantire il corretto numero di posti. La formazione pratica online non è accettabile". I futuri camici bianchi vorrebbero mettersi alla prova. "In un momento di attenzione mediatica così importante - ha aggiunto Aricò -, dopo aver ottenuto il primo posto in classifica del Censis, non mi sarei aspettata così tanti passi indietro. Gli studenti devono essere formati in ospedale, la formazione medica prima che dalle nozioni passa dal lato umano. Non formarci in maniera completa sarà un problema anche per i pazienti che si troveranno di fronte giovani medici tesi e incapaci di relazionarsi con loro perché sarà la loro prima volta. La comunicazione con il paziente è una parte fondamentale del lavoro di un medico".