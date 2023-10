Lo scalo Fs progettato dagli studenti

Architetti per un giorno gli studenti del liceo scientifico Taramelli. In gruppi, i ragazzi hanno immaginato il “loro“ scalo ferroviario che sarà rigenerato e hanno partecipato con alcuni esperti alla co-creazione di un masterplan urbano inclusivo e accessibile a tutti. Ogni gruppo ha avuto a disposizione un poster in cui individuare le proprie idee e disegnare il quartiere per persone con esigenze e età diverse. In aula anche il sindaco Fabrizio Fracassi che ha voluto confrontarsi con gli studenti e raccogliere da loro i suggerimenti per il quartiere Pavia Nex Gen che nascerà nello spazio dismesso. "Grazie all’impegno dei docenti e della dirigente Silvana Fossati, hanno partecipato al progetto di rigenerazione dello scalo ferroviario – ha detto Fracassi – che sarà pensato anche per le nuove generazioni: per questo saranno coinvolte le scuole".