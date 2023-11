Litiga e picchia la conoscente. Finisce in cella

Serata finita in galera per uno straniero pregiudicato di 29 anni. Sabato sera dapprima è uscito con una sua conoscente e poi, quando lei è arrivata alla propria abitazione e lo ha congedato, non ne ha voluto sapere e ha preteso di salire nel suo appartamento. Al rifiuto deciso della donna, ha cominciato a dare di matto, picchiando la ragazza e minacciandola di morte e poi, quando lei è riuscita a chiudere la porta di casa, ha cominciato a prendere a calci e pugni lo stipite. Lei, impaurita, ha chiamato i carabinieri, ma anche l’arrivo della pattuglia non è servito a riportare l’uomo alla ragione. Anzi, alla richiesta di mostrare i documenti, lui ha rifiutato e ha cominciato a insultare e a spintonare i militari.

A questo punto il 29enne è stato messo in condizioni di non nuocere, ammanettato e messo nell’auto di servizio. Ma anche qui ha continuato nel suo show, prendendo a testate i cristalli dell’auto, che hanno resistito alla sua furia e poi, una volta in caserma, picchiando la testa contro il muro, tanto che è dovuto intervenire il personale di un’ambulanza per sedarlo e infine riportarlo alla calma. Nel frattempo la donna, trovata dai carabinieri con un labbro sanguinate e varie contusioni, è andata a farsi medicare al Pronto soccorso, dove ha riportato alcuni giorni di prognosi a causa dei colpi subiti. Ieri mattina l’uomo è stato portato nel tribunale di Cremona davanti al giudice per il rito direttissimo. Il magistrato ha convalidato l’arresto e rinviato il processo al prossimo 24 febbraio, concedendo i termini a difesa all’avvocato d’ufficio. Inoltre ha vietato a questa persona di rientrare in Cremona e poi lo ha mandato libero.

Pier Giorgio Ruggeri