Violenta lite in famiglia a Vigevano: 28enne picchiato a morte. Fermato un uomo

Vigevano, 21 aprile 2023 - Un uomo di ventotto anni, peruviano, è morto nella notte in seguito alle percosse subìte a causa di quella che, secondo i primi riscontri degli agenti del commissariato di Vigevano, è stata una lite consumata in ambito familiare.

Sulla dinamica dell'accaduto non trapelano che pochissime informazioni: l'episodio è avvenuto nella zona di via Piave, nelle vicinanze della chiesa della Madonna 7 Dolori, in una zona centrale della città. L'alterco, sulle cui cause sono ancora in corso degli accertamenti, sarebbe avvenuto tra lui e il fratello della sua fidanzata che gli uomini del vice-questore Rossana Bozzi, dirigente del commissariato cittadino, avrebbero già sottoposto a fermo. Sviluppi sulla vicenda sono attesi per le prossime ore.

L’omicidio di Scaldasole

Si è risolto invece nelle scorse ore il giallo di Scaldasole, sempre in provincia di Pavia: la vittima è Anila Ruci, la badante 38enne albanese uccisa mercoledì con una coltellata alla gola nella sua abitazione. I carabinieri hanno arrestato Osman Bilyhu, 30 anni, albanese, che viveva con la donna: attualmente è piantonato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato da mercoledì sera perchè a sua volta ha riportato ferite da accoltellamento.